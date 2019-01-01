Промоутер Усика впервые рассказал о планах украинского чемпиона

Промоутер Усика впервые рассказал о планах украинского чемпиона

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) британец Эдди Хирн заявил, что у украинца есть два варианта развития карьеры. Кроме того, он назвал боксеров, с которыми может драться Усик в 2019 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на ESPN.

Промоутер отметил, что все решится во время их встречи в Нью-Йорке (США).

"У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он или остается в первом тяжелом весе и проводить бой с Денисом Лебедевым, или поднимается до супертяжелого веса", – заявил Хирн.

Кроме того, промоутер добавил, что в 2019 году возможен бой с чемпионом IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (13-0, 13 КО), который заинтересован в переходе в тяжелый вес, чтобы бросить вызов украинцу. Хирн прогнозирует, что Усик в конце концов бросит вызов чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Ранее ONLINE.UА сообщал, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накаутировал британца Тони Беллью и защитил все свои титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Усик, бокс, бои, спорт
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