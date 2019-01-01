Ученые нашли причину курения и алкоголизма

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В головном мозге человека были обнаружены изменения, которые влияют на склонность человека к вредным привычкам, в частности к курению или алкоголизму. Результаты исследования обнародовали британские исследователи из Университета Ворыка, передает ONLINE.UA со ссылкой на eLIFE.