Ученые нашли причину курения и алкоголизма

В головном мозге человека были обнаружены изменения, которые влияют на склонность человека к вредным привычкам, в частности к курению или алкоголизму. Результаты исследования обнародовали британские исследователи из Университета Ворыка, передает ONLINE.UA со ссылкой на eLIFE.
Специалисты убеждают, что причины склонности к курению и алкоголя прячутся в орбитофронтальной коре.
В исследовании приняли участие 831 человек, во время которого ученые проанализировали анатомическую и функциональную структуру нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты сравнили с данными другого исследования, в котором приняли участие более тысячи человек.Эксперимент показал, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре. Такая особенность связана с импульсивным поведением.
"Для людей, страдающих алкоголизмом, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, которая связана с системой вознаграждения", — говорят ученые.
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