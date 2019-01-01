Ученые нашли причину курения и алкоголизма

Ученые нашли причину курения и алкоголизма

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Фото: pixabay.com

В головном мозге человека были обнаружены изменения, которые влияют на склонность человека к вредным привычкам, в частности к курению или алкоголизму. Результаты исследования обнародовали британские исследователи из Университета Ворыка, передает ONLINE.UA со ссылкой на eLIFE.

Специалисты убеждают, что причины склонности к курению и алкоголя прячутся в орбитофронтальной коре.

"Орбитофронтальная кора – это участок префронтальной коры головного мозга, которая участвует в принятии решений.Ученые считают, что орбитофронтальна кора – это показатель, который характеризует структуру нейронных связей, что со своей стороны способствует формированию вредных привычек", — сказано в сообщении.

В исследовании приняли участие 831 человек, во время которого ученые проанализировали анатомическую и функциональную структуру нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты сравнили с данными другого исследования, в котором приняли участие более тысячи человек.Эксперимент показал, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре. Такая особенность связана с импульсивным поведением.

"Для людей, страдающих алкоголизмом, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, которая связана с системой вознаграждения", — говорят ученые.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые доказали пользу солнечного загара для головного мозга человека.

Источник: ONLINE.UA Теги: алкоголизм, курение, шкідливі звички
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