Штаб ООС: на Донбассе украинские бойцы ликвидировали боевика

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. 10 января российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 10 января один оккупант был уничтожен и двое ранены.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.