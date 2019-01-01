"Судьбоносный момент": власти США выступили с важным заявлением относительно Украины

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Власти США считают вручение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины от 6 января "историческим достижением в прокладывании Украиной собственного пути в будущее". С данным заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"В этот судьбоносный момент Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную поддержку суверенной, независимой Украины", — говорится в заявлении Помпео.

Американский политик подчеркнул, что США "сохраняют свою твердую позицию в поддержку религиозной свободы, включая свободу религиозных общин управлять своими церковными делами в соответствии со своими убеждениями, без внешнего вмешательства".

"Мы приветствуем слова Митрополита Епифания о том, что Православная Церковь Украины открыта для всех православных верующих", — добавили в ведомстве.

В США также призвали чиновников и церковных иерархов отстаивать толерантность и уважение к свободе представителей всех конфессий исповедовать религию по своему выбору.

Как сообщал ONLINE.UA, Томос об автокефалии ПЦУ признали во всем мире и это стало не только победой Украины над Россией, но и личным поражением российского президента Владимира Путина.