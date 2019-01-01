"России они не нужны": что будет с пленными украинскими моряками

"России они не нужны": что будет с пленными украинскими моряками

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Фото: скриншот відео

Уже в этом году Кремль может обменять военнопленных украинских моряков на заключенных в Украине россиян. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, многое будет зависеть от того, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Источник пояснил, что сейчас обменять украинских моряков невозможно, поскольку в РФ их не признают военнопленными.

"А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно говорить об обмене. В украинских тюрьмах сидит довольно много русских, которых надо освобождать", — заявил собеседник издания, отметив, что до выборов в Украине это вряд ли возможно, поскольку украинский президент Петр Порошенко "тут же начнет выдавать это за свою победу".

Источник предположил, что обмен скорее всего состоится после марта.

"России эти моряки не нужны. Но сначала должен закончиться судебный процесс согласно российскому законодательству, а уже потом по амнистии могут реализоваться конкретные обмены", — заявил он.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, не может служит основанием для отмены следствия по делу "о незаконном пересечении границы РФ".

Источник: ONLINE.UA Теги: обмен, плен, моряки, РФ
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