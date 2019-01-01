Германия: кто защитит Украину, если мы выйдем из "Северного потока-2"?

Власти ФРГ убеждены, что если проект "Северный
Немецкий политик в очередной раз отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный
"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но в то же время "Северный
поток-2" не является "российско-немецким особым путем", — говорит он.
Кроме того, Маас добавил, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неправильным путем".
"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину... Отношения с РФ являются главной составляющей европейской восточной политики. Разрешение конфликтов без России невозможно", — продолжил министр.
Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.