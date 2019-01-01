Германия: кто защитит Украину, если мы выйдем из "Северного потока-2"?

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Власти ФРГ убеждены, что если проект "Северный поток-2 " оставят немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину. С данным заявлением выступил глава МИД ФРГ Гайко Маас, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Немецкий политик в очередной раз отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2 ".

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но в то же время "Северный поток-2 " не является "российско-немецким особым путем", — говорит он.

Кроме того, Маас добавил, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неправильным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину... Отношения с РФ являются главной составляющей европейской восточной политики. Разрешение конфликтов без России невозможно", — продолжил министр.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2 " Путина уже ничего не будет останавливать, и он может пойти на Киев. В Кремле назвали это заявление Моравецкого неудачной инсинуацией.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.