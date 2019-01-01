В НБУ объяснили, что помогло сдержать рост цен

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В НБУ сообщают, что по итогам прошлого года инфляция превысила прогноз из-за роста административно регулируемых цен и тарифов, а также рост производственных затрат на фоне повышения зарплат, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Потребительская инфляция замедлилась с 13,7% в 2017 году до 9,8% в 2018 году, по данным Госстата. Это свидетельствует о развороте тренда роста инфляции, наблюдавшегося в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику. Это произошло прежде всего благодаря жесткой монетарной политике Национального банка", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несмотря на ожидаемое снижение, по итогам года инфляция ожидаемо превысила цель НБУ 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года.

"Развернуть тренд роста инфляции и снизить инфляцию до однозначного уровня по итогам года впервые за пять лет помогла прежде всего жесткая монетарная политика Национального банка. Постепенное повышение учетной ставки началось с октября 2017 года с учетом усиления инфляционных рисков. В течение прошлого года для снижения инфляции в целевых ориентиров в среднесрочной перспективе Правление Национального банка четыре раза повышало учетную ставку — всего на 3,5 пункта до текущих 18% годовых", — сообщает НБУ.

Также указано, что это обусловило повышение процентных ставок и, соответственно, давало стимулы для увеличения сбережений. Кроме того, это привело к укреплению курса гривны к валютам стран — основных торговых партнеров Украины.

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