Как осуществить мечты ребенка: советы для родителей

Фото: babyphotostars.com

Период новогодних и рождественских праздников самая сказочная и такая долгожданная пора для каждого из нас. Время, когда даже взрослый ребенок искренне верит в Рождественское чудо. Мы подводим итоги уходящего года и строим планы на год грядущий. С большой надеждой и верой впускаем в дом Новый год, как очередной, такой особенный этап для каждого из нас.

А о чем мечтает ребенок?

Кто, как не он понимает и ощущает мир таким, какой он есть на самом деле. Ребенок видит мир во всех его красках с множеством оттенков, чего, порой, взрослый не способен замечать в силу давно сформировавшихся жизненных укладов.

Малыш хочет быть услышанным и значимым. Мечтает жить в счастливой семье, где нет не ссор и обид. Желает мира, сначала на уровне семьи, далее в общении с друзьями, одноклассниками, учителями. Стремится скорее повзрослеть.

Фундамент закладывает семья. Задача родителей позволить ребенку быть услышанным. Пробовать, экспериментировать, совершать ошибки.

Посредством поиска себя и происходит становления личности. Если ребенок мечтает стать артистом, актером, моделью, предоставьте ему такую возможность. Позвольте ему пройти весь этап подготовки от создания образа до выступления. Только самостоятельно пройденный весь этап подготовки поможет понять ребенку все трудности на пути к мечте. Как итог позволит определить вектор движения во взрослой жизни.

Окружите свое чадо любовью, миром и верой. Чаще говорите о своей любви к нему. Поверьте в мечты и желания вашего ребенка. Ведь настоящая сказка случается только с теми, кто в нее верит.