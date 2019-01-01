Разрушила идеальную семью: как выглядит любовница самого богатого мужчины планеты

Известный предприниматель, который в течение многих лет остается самым богатым человеком в истории, Джефф Безос расстается с писательницей Маккензи Безос, с которой он прожил 25 лет. СМИ сообщают, что идеальную семью разрушила измена Безоса с любовницей Ларой Санчез, передает ONLINE.UA со ссылкой на National Inquirer.
Отмечается, что Маккензи Безос претендует на половину имущества, нажитого за совместно прожитые годы, поскольку пара не заключала брачный контракт.
"После долгих лет исследования любви и попытки разойтись мы решили расстаться и продолжить нашу совместную жизнь как друзья... У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в разных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями", — написал Джефф.
Последние восемь месяцев Безос изменял жене с Лорой Санчез — женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде Патрика Уайтсела.
Джефф Безос и его любовница Лора Санчез
"Предприниматель тайком возил любовницу в экзотические места на своем личном самолете стоимостью 65 миллионов долларов, посылал ей непристойные сообщения и фотографии. Только за последние две недели Безос и
49-летняяСанчез встречались шесть раз. Жена Безоса и муж Санчез, которые ничего не подозревали и оказались жертвами обмана, узнали о том, что происходит, не так давно", — пишет издание.
Лора Санчез — любовница Джеффа Безоса
Как сообщал ONLINE.UA, раньше известный певец Джастин Тимберлейк признался, что изменял жене.