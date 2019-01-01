Разрушила идеальную семью: как выглядит любовница самого богатого мужчины планеты

Джефф Безос (фото — instagram.com/jeffbezos)

Известный предприниматель, который в течение многих лет остается самым богатым человеком в истории, Джефф Безос расстается с писательницей Маккензи Безос, с которой он прожил 25 лет. СМИ сообщают, что идеальную семью разрушила измена Безоса с любовницей Ларой Санчез, передает ONLINE.UA со ссылкой на National Inquirer.

Отмечается, что Маккензи Безос претендует на половину имущества, нажитого за совместно прожитые годы, поскольку пара не заключала брачный контракт.

"После долгих лет исследования любви и попытки разойтись мы решили расстаться и продолжить нашу совместную жизнь как друзья... У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в разных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями", — написал Джефф.