ФСБ РФ требует продлить арест пленным украинским морякам

Фото: flickr.com

15 января Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСБ РФ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в суде, передает ONLINE.UA.

"Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 (по Москве – ред.) рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля", — заявили в суде. Стоит отметить, что ранее адвокат одного из моряков Илья Новиков предположил, что суд над украинскими моряками начнется не ранее, чем за год, однако там уже имеют подготовленный приговор. Известно, что уже 14-ти защитникам сообщили о дате заседания суда, на котором должны продлить меру пресечения узникам Кремля. Однако адвокаты ребят рассматривают и возможность того, что все же будут судить моряков частями, как и в прошлый раз.

Напомним, что уже в этом году Кремль может обменять военнопленных украинских моряков на заключенных в Украине россиян. По предварительным данным, многое будет зависеть от того, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, находящихся в плену РФ. Европейские политики требуют у главы Кремля Владимира Путина немедленно освободить пленных.



