Данные соцопроса свидетельствуют, что Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

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Данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз", свидетельствуют, что, если бы на этой неделе состоялись выборы президента Украины, то 19,3% тех украинцев, кто определился и будет принимать участие в выборах отдали бы предпочтение Юлии Тимошенко, лидеру ВО "Батькивщина". Социологический опрос проводился в период с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Обозреватель.

На второй позиции — артист и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 12,9% украинцев. За лидера "Оппозиционной платформы "За жизнь" Юрия Бойко — 11,6%, президента Петра Порошенко — 11,3%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 11,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 9,1 %, мэра Львова Андрея Садового — 4,5%, народного депутата Александра Шевченко — 4,2% и главу партии "Наши" Евгения Мураева — 2,9%.

Согласно данным опроса, 43% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 12% считают, что точно не будут голосовать. В целом специалисты опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью) в 24 областях Украины и Киеве. Статистическая погрешность: стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34-2,24%.