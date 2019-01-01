В результате ДТП погиб известный украинский журналист

10 января в Польше в автомобильной аварии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль. Инцидент произошел в городе Илжа Мазовецкого воеводства, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать. Кроме того, получила тяжелые травмы жена Кисиля, которая находится в реанимации в больнице в Радоме.

"В момент аварии в авто находился и годовалый ребенок, который сейчас уже в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице. К Радому выехала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса, чтобы оказать пострадавшим консульско-правовую помощь", — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины аварии. По предварительным данным, автомобиль Toyota, в котором находилась семья журналиста, столкнулся с грузовиком Iveco. По данным правоохранителей, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Харькове умерла журналистка Оксана Ким, которая была главным редактор сайта "Вечерний Харьков" и занимала аналогичную должность в газете "События". О смерти женщины сообщил экс-коллега покойной Дмитрий Шевченко.