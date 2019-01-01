Шокирующие цифры: сколько украинского угля РФ вывозит с Донбасса

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Ежегодно Россия вывозит с оккупированных территорий Донбасса 2,8 миллиона тонн угля — его стоимость в пересчете составляет 288 миллионов долларов. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает ONLINE.UA.

Также глава ведомтсва рассказал о схемах вывоза незаконно добытого угля с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей к портам разных стран. По словам Черныша, порт "Азов" Ростовской области, из которого вышло с углем затонувшее возле Турции судно, за последние годы увеличил перевалку угля на 50%. Аналогичная ситуация и в соседних портах России.

В свою очередь авторитетные польские СМИ уверяют, что начиная с марта 2017 года до июля 2018 года, Турция закупила 2,3 миллионов этого угля. Стоит отметить, что после того, как польское издание обратилось к дипломатическим учреждениям относительно их действий по блокированию покупки местными фирмами уголя из оккупированной части Донбасса, власти Турции заявили, что расследуют информацию относительно ввоза антрацита из оккупированных районов Востока Украины.

"В 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составил 1 595 625 тонн на сумму $63,140 млн, что составило $54,7 за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 тонн на сумму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну угля)", — сообщил руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

Как сообщал ONLINE.UA, еще год назад Польща официально признала ввоз угля с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Отмечается, что польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский рассказал, что с оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса ввезли 11 тыс. т. угля.