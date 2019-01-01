"Он невероятный!": солистка группы KAZKA призналась, что влюблена

Солистка популярной украинской группы KAZKA сделала неожиданное заявление. В сети Александра Зарицкая призналась, что влюблена, но имени своего избранника не назвала, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram артистки.
"Я влюбилась. Он невероятный и такой сильный! В его объятиях хочется тонуть. Как с этим жить?" — написала певица.
К неоднозначной записи певица добавила весьма пикантное фото. Перед камерой Александра Зарицкая позировала обнаженная в ванной.
"Наслаждайся этим прекрасным чувством; кому это так повезло?; как по мне, это просто способ привлечь к себе внимание; счастье любит тишину, поэтому лучше никому о нем не рассказывай; я, кажется, знаю, кто это", — пишут фанаты в комментариях к снимку красавицы.
Отметим, что группа KAZKA будет бороться за возможность представить Украину на международном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в Израиле. И пока первый этап шоу не начался, участники коллектива решили отдохнуть, чтобы с новыми силами приступить к борьбе. В частности, солистка группы, Александра Зарицкая, отправилась на Шри-Ланку.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что песня "Плакала" группы KAZKA поставила рекорд в сети.