"Он невероятный!": солистка группы KAZKA призналась, что влюблена

Олександра Зарицька (фото — instagram.com)

Солистка популярной украинской группы KAZKA сделала неожиданное заявление. В сети Александра Зарицкая призналась, что влюблена, но имени своего избранника не назвала, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram артистки.

"Я влюбилась. Он невероятный и такой сильный! В его объятиях хочется тонуть. Как с этим жить?" — написала певица.

К неоднозначной записи певица добавила весьма пикантное фото. Перед камерой Александра Зарицкая позировала обнаженная в ванной.

"Наслаждайся этим прекрасным чувством; кому это так повезло?; как по мне, это просто способ привлечь к себе внимание; счастье любит тишину, поэтому лучше никому о нем не рассказывай; я, кажется, знаю, кто это", — пишут фанаты в комментариях к снимку красавицы.