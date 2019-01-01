The Economist: план Путина относительно Украины провалился

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Авторитетное британское издание The Economist опубликовало аналитический материал, в котором объясняется, почему очередной план главы Кремля по вторжению в Украину — провалился. Автор материала отмечает, что получение Православной церковью автокефалии Украины разозлило и патриарха РПЦ Кирилла, и самого Путина, однако большинство россиян индифферентно относятся к этому событию, передает ONLINE.UA.

"Создание Православной церкви Украины и обретения ею независимости означает также желание сойти с политической орбиты России. Зато реакция и угрозы Путина отражают большое значение для него религиозной независимости Украины. Он приложил больших усилий, пытаясь восстановить любое российское влияние на бывшие республики СССР: политическое или церковное", — сказано в статье.

Автор материала отмечает, что Томос об автокефалии для ПЦУ – это "движение в противоположном направлении".

"Однако Путину будет трудно получить поддержку для нового вторжения в Украину, оправдывая его вопросами религии. Такая ситуация не вызывала серьезных переживаний среди простых россиян.Так, согласно недавним опросам, 60% россиян не волнуют религиозные события в Украине. Даже среди верующих только 43% ответили, что их тревожит украинский Томос", — объясняет журналист.

Ранее ONLINE.RU сообщал, чего можно ждать от Путина в 2019 году.