Курс валют на сегодня 12 января - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 12 января - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На субботу, 12 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 12 января цена доллара США составит 28 гривен 27 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 61 копейка.

В пятницу, 11 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.08/28.04 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.38/32.33 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Япония должна признать Курильские острова "российскими": у Путина поставили Токио ультиматум
Япония должна признать Курильские острова "...
Чрезвычайное положение в США: Трамп принял решение
Чрезвычайное положение в США: Трамп принял решение
Нас будут "пробовать на зуб": Лукашенко заявил о новых угрозах для Беларуси
Нас будут "пробовать на зуб": Лукашен...
The Economist: план Путина относительно Украины провалился
The Economist: план Путина относительно Украины...
У Путина наконец-то прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией
У Путина наконец-то прокомментировали слова Лук...
"Будет катастрофа": Меркель сделала тревожный прогноз
"Будет катастрофа": Меркель сделала т...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги