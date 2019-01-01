Путин проверяет реакцию: в Украине отреагировали на заявления России об обмене украинских моряков

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Заявления России о возможном обмене украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, являются проверкой реакции Украины со стороны Кремля. Президент РФ Владимир Путин будет использовать моряков как предмет торга, чтобы повысить свою популярность в России.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я думаю, что РФ, как бы нам не хотелось... ну, не Российская Федерация, а Путин — он наших моряков будет как предмет торга использовать для того, чтобы повысить свою политическую популярность в своей собственной стране. Потому что мы же знаем, какая там сейчас ситуация. И поэтому об обмене, я думаю, он запускает — как мы отреагируем на это", — заявила Денисова.

Она в очередной раз напомнила, что украинские моряки попали в плен в результате акта военной агрессии России против Украины, поэтому являются военнопленными и освобождать их нужно согласноно третьей Женевской конвенции 1949 года, которая ратифицирована Украиной и действует на территории Российской Федерации.

"И благодаря тому, что такая стратегия была выбрана, сегодня ни одна демократическая страна мира не сомневается, что наши моряки — это военнопленные, Россия совершила акт неприкрытой агрессии, она задействовала боевое орудие, и есть раненые наши бойцы", — добавила уполномоченная Верховной Рады по правам человека, подчеркнув, что все без исключения украинские моряки должны быть освобождены и переданы Украине, и дело идет не об обмене.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС призвали Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных возле Керченского пролива 24 украинских моряков, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.