Нас будут "пробовать на зуб": Лукашенко заявил о новых угрозах для Беларуси

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Беларусь ждут непростые годы, на протяжении которых ее будут "пробовать на зуб". Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко не уточнил, с какими угрозами придется столкнуться белорусам в ближайшие два года, но уверил, что Беларусь достойно ответит на все вызовы.

"Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб" на предмет того, достойны мы, если ли конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим. И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский глава Александр Лукашенко заявлял, что белорусы больше никогда не будут ходить под кнутом и такой однозначный ответ они будут давать всем, кто будет плохо на них смотреть.

Также белорусский лидер выступал с жестким заявлением в адрес России, пригрозив ей потерей единственного союзника на западном направлении.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.