Чрезвычайное положение в США: Трамп принял решение

Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп решил немедленно не вводить чрезвычайное положение в стране, из-за того, что Конгресс отказывается выделять деньги из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"Мы можем объявить чрезвычайное положение, но мы не должны этого делать. Потому что это соотносится со здравым смыслом. Я посмотрю, как мы справимся с Конгрессом. Не забывайте, введение чрезвычайного положения в стране зависит от него", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что предпочел бы не вводить режим ЧП в США, хотя такой шаг помог бы обеспечить финансирование для пограничной стены. Трамп также подчеркнул, что если чезвычайное положение в стране придется ввести, то строительство стены на границе с Мексикой пройдет "очень быстро".

Следует отметить, что с начала введения шатдауна экономика США уже потеряла 3,6 млрд долларов.

"Если частичное прекращение работы правительства продлится еще 2 недели, его стоимость превысит цену стены на границе с Мексикой", — говорится в сообщении CNBC.

В американских СМИ отмечается, что из-за шатдауна в США, который начался 22 декабря из-за того, что не был принят бюджет, 800 тысяч госслужащих не получили зарплату. Также сообщается об увольнении 380 тысяч работников государственных ведомств, при этом остальные работают без заработной платы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп в специальном обращении убеждал американцев в необходимости строительства стены на границе с Мексикой.