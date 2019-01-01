Япония должна признать Курильские острова "российскими": у Путина поставили Токио ультиматум

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Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами. Только на таком условии Россия готова заключить с этой страной мирный договор.

Об этом сообщается в комментарии МИД РФ в связи с визитом в Москву 12-15 января главы японского дипведомства Таро Коно, передает ONLINE.UA.

Первый раунд переговоров на уровне глав МИД Японии и России по вопросу мирного договора состоятся 14 января. В Москве не готовят никаких компромиссов по спорным Курилам. В Токио также раньше заяляли, что не намерены отказываться от своей территории.

В тоже время в МИД РФ считают, что Япония должна признать южные Курильские острова "российскими", что позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень "подлинного доверия и партнерства", а также "укрепит взаимопонимания между народами РФ и Японии". В Москве уверяют, что это отвечает не только нацинтересам двух стран, но и "укреплению мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Напомним, четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) аннексированы Советским Союзом. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, но в 1960 году в СССР аннулировали этот договор, поставив ультиматум Японии о том, что вернут Токио Курилы только в том случае, когда с японской территории будут выведены все иностранные войска.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России разозлились из-за заявлений Японии о том, что Токио планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.