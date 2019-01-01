США направляют в Арктику военный корабль и самолет-разведчик: что случилось

В США решили направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет базовой патрульной авиации
Об этом заявил министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью The Wall Street Journal, передает ONLINE.UA.
Он уточнил, что пока планирование операции находится на ранней стадии разработки, но подчеркнул, что корабль, самолет базовой патрульной авиации
В России уже отреагировали на заявлении Спенсера о входе военного корабля и самолетов в воды Арктики. Там обеспокоились планами США, заявив о некой эскалации напряженности, что может привести к определённым провокационным действиям.
"Это очередной шаг со стороны Соединённых Штатов по эскалации напряжённости в разных регионах, в том числе и в Арктике. Попытка перетянуть на себя приоритетность в обеспечении сфер влияния происходит в рамках тех шагов, которые сегодня просматриваются в действиях США. Они носят достаточно агрессивный, воинствующий характер", — прокомментировал планы США зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский военный корабль USS FortMcHenry вошел в Черное море. Он будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.