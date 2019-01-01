США направляют в Арктику военный корабль и самолет-разведчик: что случилось

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В США решили направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon и самолет-разведчик. ВМС США намерены обосновать свое присутствие в водах Арктики свободой мореплавания.

Об этом заявил министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью The Wall Street Journal, передает ONLINE.UA.

Он уточнил, что пока планирование операции находится на ранней стадии разработки, но подчеркнул, что корабль, самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon и самолет-разведчик будут направлены в Арктику в ближайшие месяцы. Спенсер добавил, что согласно планам порт стратегического значения будет на острове Адак (штат Аляска), где в 1942-1997 годах располагалась американская военная база.

В России уже отреагировали на заявлении Спенсера о входе военного корабля и самолетов в воды Арктики. Там обеспокоились планами США, заявив о некой эскалации напряженности, что может привести к определённым провокационным действиям.

"Это очередной шаг со стороны Соединённых Штатов по эскалации напряжённости в разных регионах, в том числе и в Арктике. Попытка перетянуть на себя приоритетность в обеспечении сфер влияния происходит в рамках тех шагов, которые сегодня просматриваются в действиях США. Они носят достаточно агрессивный, воинствующий характер", — прокомментировал планы США зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский военный корабль USS FortMcHenry вошел в Черное море. Он будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.