У украинской армии появятся новейшие ударные беспилотники: Порошенко сообщил о договоренности с Эрдоганом

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Украинский глава Петр Порошенко сообщил, что в украинской армии появятся новейшие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые будут закуплены у Турции. Об этом он договорился во время встречи с турецким главой Реджепом Эрдоганом, передает ONLINE.UA.

На своей странице в соцсети Порошенко написал, что соглашение по закупке турецких беспилотников для украинской армии между госкомпанией "Укрспецекспорт" и турецкой компанией Baykar Makina уже подписано. Это соглашение стало чатью мер по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Порошенко уточнил, что новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня имеют высокотехнологичные характеристики. Они могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники и морских целей.

"Это полностью отвечает стратегическому курсу Украины в Альянс — его стандартам и открытого мирового рынка вооружений, в который успешно интегрируется украинский оборонно-промыщленный комплекс. Продолжает перевооружать украинскую армию современными оббразцами, которые отвечают стандартам НАТО!", — написал Порошенко.