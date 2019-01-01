ПЦУ может стать патриархатом: экзарх Константинополя назвал условие

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Православная церковь Украины может стать патриархатом, но только после завершения процесса глубокого объединения. Но объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине.

Об этом заявил Даниил Памфилийский Украинской, архиепископ православной церкви в США, который был экзархом Вселенского патриарха в Украине в период подготовки Томоса об автокефалии, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Я не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет. ПЦУ имеет все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться имеют не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине. Когда этот глобальный процесс состоится, тогда, я уверен, что Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос. Константинополь, конечно, готов об этом говорить", — уверен он.

Архиепископ также рассказал, как будет проходить процесс получения статуса патриархата ПЦУ. По его словам, будет изменен Томос и провозглашена патриархия Константинополем, который нигода не скрывал, что ПЦУ может получить статус патриархата.

Также он подчеркнул, что православные церкви во всем мире в ближайшие несколько месяцев признают автокефалию ПЦУ. Свои представительские грамоты им уже направил митрополит Епифаний. Даниил Памфилийский уточнил, что на сегодняшний день не определились по поводу ПЦУ — Сербская и Антиохинийская церкви, которые зависимы от РПЦ, и Польская церковь, с которой, убежден архиепископ, будет найдено понимание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Филарет уверенно заявлял, что Православную церковь Украины признают патриархатом, а РПЦ войдет в общение с ней.