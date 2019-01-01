Взрыв в Париже: появились новые данные о пострадавших и видео

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В результате взрыва в Париже, который прогремел утром 12 января, пострадали более 20 человек, из которых четверо пожарных — они находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на французские СМИ.

Также сообщается, что в момент взрыва в центре Парижа на месте происшествия уже находилась пожарная машина из-за вызова одного из жителей, который жаловался на сильный запах газа.

Власти Франции и правоохранители подтверждают версию того, что взрыв произошел из-за утечки газа в булочной, на улице Тревиз. Отмечается, что булочная в день взрыва не работала.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер констатировал, что "последствия взрыва газа очень тяжелые". Ударной волной не только разрушило здание, в которой находилась пекарня, но и повыбивало стекла и сломало рамы окон во всех близлежащих домах, а также повреждены несколько автомобилей.

Пожарные срочно эвакуируют людей из соседних зданий. С этой целью на расположенной поблизости площади Оперы совершили посадку два вертолета службы гражданской обороны. Перекрыта большая часть улицы, создана масштабная зона безопасности.

В настоящее время существует опасность обрушения здания, где произошел взрыв. На месте происшествия работает около 200 человек: пожарные, спасатели, полиция, медики. Власти уверяют, что ситуация под контролем.

Взрыв в Париже — видео с места происшествия:

Ранее ONLINE.UА публиковал фото с места взрыва в Париже, на которых показаны жуткие последствия происшедшего.