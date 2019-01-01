Фильм про Донбасс получил еще одну престижную кинопремию

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Документальный фильм про Донбасс "Отдаленный лай собак" получил новую престижную кинопремию. Картину датского режиссера о событиях на востоке Украины признали лучшей в одной из номинаций Cinema Eye Honors в Нью-Йорке, сообщает ONLINE.UА.

Фильм про Донбасс, который снял режиссер Симон Лерег Вильмонт, снимали в Донецкой области, в селе Гнутово. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге, который живет со своей бабушкой в этом селе. Они не захотели покидать родной дом и почувствовали на себе весь ужас войны.

Режиссер фильма "Отдаленный лай собак" уже поздравил весь актерский состав и съемочную группу с победой на престижной кинопремии. Он отметил исполнителей главных ролей, которые блестяще сыграли в картине.

"Отдаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы — суперзвезды! ", — написал режиссер.

Напомним, этот фильм про Донбасс уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии. Его копилку теперь пополнила награда Cinema Eye Honors. Это кинопремия, отмечающая достижения в области документального кино — номинации на награды определяются голосованием ведущих специалистов кинофестиваля, а победителей выбирают приглашенные члены жюри из более чем 500 экспертов в области документального кино.

"Отдаленный лай собак" — трейлер (видео):

Ранее ONLINE.UА сообщал, что фильм про Донбасс "Отдаленный лай собак" вошел в список 15 лучших документалок мира — его включили в шорт-лист "Оскара".