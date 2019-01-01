Стало известно, кого Украина будет поддерживать на выборах Генсека СЕ

Фото: wikipedia.org

На выборах Генерального секретаря Совета Европы Украина будет поддерживать кандидатуру бывшего премьера Литвы и автора проекта "план Маршалла для Украины" Андриаса Кубилиуса.

Об этом сообщил председатель украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в соцсети, передает ONLINE.UА.

Выборы Генсека СЕ запланированы на начало лета 2019 года. Они пройдут после того, как комитет министров проведет собеседование с кандидатами и утвердит окончательный список.

В Совете Европы уже назвали четыре кандидата, которые могут сменить на посту действующего Генерального секетаря Турбъерна Ягланда. За этот пост будут бороться: вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс, экс-премьер-министр Литвы и член литовского сейма Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел и действующий депутат греческого парламента Дора Бакояннис, действующая глава Комитета министров СЕ, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в России сделали заявление о возвращении в ПАСЕ в 2019 году.