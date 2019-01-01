SpaceX массово увольняет сотрудников: известна причина

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Американская компания SpaceX Илона Маска массово увольняет сотрудников. Сократить штат планируется на 10%, т.е. около 700 человек.

О массовых увольнениях в SpaceX сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на официальное заявление руководства SpaceX, передает ONLINE.UА.

В SpaceX объяснили, что массовые увольнения происходят с целью стать "более компактной компанией" и что они были необходимы только из-за "чрезвычайно сложных задач, стоящих впереди". Там уточнили, что сокращение штата проводится с целью корректировки затрат компании.

"Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", — плдчеркнули в SpaceX.

Всем уволенным сотрудникам SpaceX выплатит компенсацию в размере заработной платы за два месяца работы. Тем, кто попадет под сокращения, в компании Маска также пообещали помощь в поиске новой работы.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Илон Маск планирует отправиться на Марс с билетом в одну сторону.