В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия

Фото: flickr.com

В субботу, 12 января в Киеве на улице Борщаговской на территории торгового центра "Мармелад" прогремел взрыв. На момент происшествия в помещении покупателей не было, находились только строители, ведущие ремонтные работы. В результате взрыва пострадал мужчина.

Фото с места происшествия обпуликовала пресс-служба киевской полиции, сообщает ONLINE.UА.

Взрыв в торговом центре Киева (фото — facebook.com/UA.KyivPolice)

Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв дымовой шашки, которая взорвалась в руках у мужчина. По данным правоохранителей, взрыв прогремел на третьем этаже, где проводили ремонтные работы. Пострадавший, по словам свидетелей, пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Мужчину госпитализировали с травмой кисти.

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в центре Парижа прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали более 20 человек.