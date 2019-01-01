В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия

В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия

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Фото: flickr.com

В субботу, 12 января в Киеве на улице Борщаговской на территории торгового центра "Мармелад" прогремел взрыв. На момент происшествия в помещении покупателей не было, находились только строители, ведущие ремонтные работы. В результате взрыва пострадал мужчина.

Фото с места происшествия обпуликовала пресс-служба киевской полиции, сообщает ONLINE.UА.

В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия (1)

В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия (2) Взрыв в торговом центре Киева (фото — facebook.com/UA.KyivPolice)

Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв дымовой шашки, которая взорвалась в руках у мужчина. По данным правоохранителей, взрыв прогремел на третьем этаже, где проводили ремонтные работы. Пострадавший, по словам свидетелей, пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Мужчину госпитализировали с травмой кисти.

В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия (3)

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в центре Парижа прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали более 20 человек.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, взрыв, Киев, пострадавшие, торговый центр
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