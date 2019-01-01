В Германии рассказали, как можно остановить строительство Северного потока-2

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Заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2 " можно санкциями США против специализированных компаний, без уникальных технологий которых строительство будет невозможным. Но если США решатся на этот шаг, то Германия будет принимать меры противодействия.

Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает ONLINE.UА со ссылкой на DW.

По мнению Хармса, санкции США против компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока-2 ", опасны не только для немецких, но и фирм из ЕС. Эти санкции, по словам экономиста, также вредят немецким экономическим интересам и станут вопиющим вмешательством в европейский суверенитет.

Хармс признал, что газопроводный проект "Северный поток-2 " вызывает споры в Евросоюзе, но он убежден, что крупные партнеры поддержат Германию, если в США решат сорвать строительство трубопровода, по которому Россия сможет поставлять газ в обход Украины.

Кроме этого Хармс заявил, что Германия принимает интересы Украины в расчет, уверяя, что украинский транзит важен для Европы.

"Мы не раз публично говорили, в том числе и сегодня на пресс-конференции, что украинский транзит нам по-прежнему нужен. В частности, по чисто экономическим причинам. Ведь газа в Европе добывается все меньше, нужно его все больше, так что без транзита через Украину не обойтись. Но мы видим и политический компонент, поэтому активно поддерживаем трехсторонние — ЕС, Украина, Россия — переговоры на этот счет, и очень надеемся на конструктивный подход "Газпрома", — добавил Хармс.