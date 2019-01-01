В Германии рассказали, как можно остановить строительство Северного потока-2

Заблокировать строительство российского газопровода "Северный
Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает ONLINE.UА со ссылкой на DW.
По мнению Хармса, санкции США против компаний, принимающих участие в строительстве "Северного
Хармс признал, что газопроводный проект "Северный
Кроме этого Хармс заявил, что Германия принимает интересы Украины в расчет, уверяя, что украинский транзит важен для Европы.
"Мы не раз публично говорили, в том числе и сегодня на пресс-конференции, что украинский транзит нам по-прежнему нужен. В частности, по чисто экономическим причинам. Ведь газа в Европе добывается все меньше, нужно его все больше, так что без транзита через Украину не обойтись. Но мы видим и политический компонент, поэтому активно поддерживаем трехсторонние — ЕС, Украина, Россия — переговоры на этот счет, и очень надеемся на конструктивный подход "Газпрома", — добавил Хармс.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный