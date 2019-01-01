Хотят пополнить бюджет: оккупанты Крыма пригрозили санкциями иностранцам

Сергій Аксьонов (фото — kremlin.ru)

Оккупационные "власти" Крыма за нежелание платить налоги в бюджет будут наказывать иностранцев, имеющих активы на территории полуострова, санкциями. В качестве мtры воздействия "глава" Крыма Сергей Аксенов предложил отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на росСМИ.

Аксенов дал задание подготовить санкционный план по иностранцам, имеющим недвижимость в Крыму, до 1 февраля.

"Все крымчане – граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории – платят налоги. До 1 февраля дайте мне свои предложения. В части наложения моратория на заключение договоров ресурсоснабжающими организациями в случае, если (компания) не является налогоплательщиком на территории Республики Крым. Получается, что мы содержим жителей другой страны, даем им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными", — заявил Аксенов.

Напомним, на сегодняшний день в Постоянной палате третейского суда в Гааге зарегистрировано 8 исков от украинских компаний по поводу украденных оккупантами активов в Крыму на сумму как минимум 7 млрд долларов. Кроме них, в арбитраже в Гааге и других арбитражах рассматривают несколько дел в рамках двустороннего инвестиционного договора между Украиной и Россией, связанных с событиями в Крыму, в частности по искам государственного "Ощадбанка", ПАО "Укрнафта", НАК "Нафтогаз Украины" и других.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что у Путина пошли на очередной наглый шаг по украденным у Украины активам в Крыму.