Станет лидером мира и победит зло: скандальный танцовщик Полунин шокировал новым заявлением о Путине

Станет лидером мира и победит зло: скандальный танцовщик Полунин шокировал новым заявлением о Путине

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Сергій Полунін (фото — instagram.com/sergeipolunin)

Скандальный украинский танцовщик Сергей Полунин огорошил новым заявлением о российском президенте Владимире Путине. На этот раз он заявил, что Путин должен стать лидером всего мира, после чего он сможет победить все зло на планете.

Это абсурдное заявление Полунин опубликовал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UА.

Станет лидером мира и победит зло: скандальный танцовщик Полунин шокировал новым заявлением о Путине (1)

Подписчики Полунина бурно отреагировали на его очередное заявлением о Путине. Одни написали, что подобные высказывания свидетельствуют о неадекватности и потере здравого рассудка, другие убеждены, что шокирующие посты о Путине пишет не Полунин, а третьи заподозрили банальную провокацию, они уверены, что танцор просто троллит публику.

"Зло — это Путин", "Чет уже не смешно", "Такой талантище— а ушёл в какой то неведомый лес...", "Чувак, лучше не пиши ничего, такими словами ты загоняешь свою репутацию в подполье. Танцуй молча, правда. А то мнение о тебе плавно переходит из восторга к ненависти", "У него шизофрения?", — комментируют пользователи новый пост Полунина о Путине.

Напомним, Полунин не в первый раз превозносит "величие" Путина в соцсети. Ранее он заявлял, что к российскому президенту относятся несправедливо, хотя Путин на это не заслуживает.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Полунин возмутил новым откровением о Майдане. Танцовщик рассказал "правду" о том, что происходило в Киеве во время Евромайдана, а также поведал о мировом заговоре.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сергій Полунин, Владимир Путин, соцсети, танцовщик, скандал
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