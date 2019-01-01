На Украину надвигаются мощные магнитные бури: опасные даты и рекомендации медиков

На Украину надвигаются мощные магнитные бури: опасные даты и рекомендации медиков

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Фото з відкритих джерел

В январе 2019 года Украину накроет серия сильных магнитных бурь, которые могут негативно отразиться на самочувствии. Первый метеоудар ожидается 16 января, но самая мощная магнитная буря придется на 24 января, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на ФИАН.

По прогнозу, во второй половине января пройдут три магнитные бури, одна из которых достигнет уровня G1. Сильные магнитные колебания ожидаются 16, 24 и 25 января.

На Украину надвигаются мощные магнитные бури: опасные даты и рекомендации медиков (1)

В опасные дни, когда проходят магнитные бури, у людей могут возникнать сильные головные боли, наблюдаться скачки давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой и обострение хронических недугов. Медики рекомендуют украинцам заранее подготовиться к метеоудару, чтобы максимально снизить его негативное влияние.

В дни магнитных бурь рекомендуется отказаться от сильной физической нагрузки и стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Они напомнинают, что отдельно подготовиться к сильному метеоудару почти невозможно, поэтому нужно жить в постоянной готовности, придерживаясь здорового питания и правильного водного режима.

Врачи подчеркивают, что если пить много воды, то есть шанс избежать возникновения тромбов и дать возможность сосудам справиться с возникшим напряжением. Не стоит в дни магнитных бурь планировать путешествия и дальние поездки.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что ученые раскрыли простой секрет, как продлить жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, магнітні бурі, январь 2019, Дата, медики, рекомендации
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