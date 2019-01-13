Курс валют на сегодня 13 января - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 13 января - доллар не изменился, евро не изменился

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На воскресенье, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 13 января цена доллара США составит 28 гривен 27 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 61 копейка.

В субботу, 12 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.08/28.04 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.38/32.33 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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