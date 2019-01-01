Боевики из БМП атаковали ВСУ на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Они устраивают огневые провокации, на которые украинские военные адекватно отвечают. В ходе боевых действий враг понес потери — по данным разведки, за минувшие сутки, 12 января, один боевик был уничтожен и еще один ранен.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
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В ночь с 12 на 13 января вражеских обстрелов на Донбассе зафиксировано не было.
"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают контролировать действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в сводке ООС.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха.