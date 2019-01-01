Боевики из БМП атаковали ВСУ на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

Боевики из БМП атаковали ВСУ на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Они устраивают огневые провокации, на которые украинские военные адекватно отвечают. В ходе боевых действий враг понес потери — по данным разведки, за минувшие сутки, 12 января, один боевик был уничтожен и еще один ранен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Из БМП-1 враг вел огонь в районе Новотошковского, из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов разных систем вблизи Вольного и Авдеевки. В результате преступных обстрелов боевиков ни один украинский защитник не пострадал.

В ночь с 12 на 13 января вражеских обстрелов на Донбассе зафиксировано не было.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают контролировать действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в сводке ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха.

Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, Донбасс, обстрелы, бмп, втрати, ООС, провокации
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