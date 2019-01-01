Эта война может затронуть всю Европу: главнокомандующий армии Литвы назвал наихудший сценарий на Донбассе

Эта война может затронуть всю Европу: главнокомандующий армии Литвы назвал наихудший сценарий на Донбассе

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Фото з відкритих джерел

В Украине сейчас идет война, которую нужно прекратить. Если Россия решится на открытое вторжение в Украину, то это затронет всю Европу и станет наихудшим сценарием с опасными последствиями.

Об этом заявил главнокомандующий армии Литвы Йонас Витаутас Жукас во время украинско-литовского марафона "Вместе к победе", который транслировался украинскими телеканалами, передает ONLINE.UA.

"Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", — ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине.

Отвечая на вопрос о посоедствиях вторжения России в Украину, Йонас Витаутас Жукас подчеркнул, что это будет самым худшим сценарием, который затронет всю Европу. Поэтому важно для всех предотвратить начало масштабной войны, так как дороги назад нет и надо бороться за то, чтобы этого не случилось.

"Кошмар (военный конфликт — ред.) можно завершить... мы должны принять какие-то планы. И главное — это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации", — подытожил главнокомандующий армии Литвы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, война, Европа, Донбасс, агрессия России против Украины, последствия, Литва
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