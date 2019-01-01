В Калуше горит химзавод, пожар еще не потушили: опубликованы жуткие фото и видео

В Калуше горит химзавод, пожар еще не потушили: опубликованы жуткие фото и видео

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Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото — facebook.com)

Поздним вечером 12 января в Калуше Ивано-Франковской области загорелся завод по производству химикатов "Карпатнефтехим". Масштабный пожар до сих пор не потушен. Причины устанавливаются.

Жуткие фото и видео пожара на химзаводе в Калуше публикует пресс-служба управления ГСЧС и очевидцы происшествия, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Местные жители пишут в соцсетях, что пожар охватил весь завод, люди обеспокоены последствиями.

"Если огонь доберется до бочек, вы представляете что будет? Нас по взрыву услышат в Ивано-Франковске. Это будет похлеще Чернобыля.Сколько хлора и химикатов, а сколько захоронено", — пишут жители Калуша.

В ГСЧС сообщили, что в 23:48 пожар был локализован, но ликвидация пожара до сих пор продолжается. К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений управления ГСЧС в области. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в центер Парижа 12 января произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки людей.

В Калуше горит химзавод, пожар еще не потушили: опубликованы жуткие фото и видео (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Калуш, пожар, химзавод, Ивано-Франковская область, видеоновости, фотообзор
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