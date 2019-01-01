Юная украинка триумфально выиграла теннисный турнир в Гонконге: опубликовано видео

Дарина Лопатецька (фото — twitter.com)

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира China Tonghai Women’s в Гонконге. Она триумфально обыграла китаянку Ма Шуюэ, завоевав победу со счетом 6:4, 6:3, сообщает ONLINE.UA.

Финальный матч турнира в Гонконге между 15-летней Лопатецкой и китаянкой длился более полутора часов. Украинка провела 3 эйса и 5 брейков, допустив 3 двойные ошибки.

Следует отметить, что победа в Гонконге стала для Лопатецкой 12-й подряд в этом сезоне. На прошлой неделе украинка победила на турнире ITF Kidsland Men’s and Women’s 25K tournament, который также проходил в Гонконге. В прошлом году юная украинка также выигрывала два взрослых турнира — в Анталье и Байе.

За победу в Гонконге Дарья Лопатецкая получит 51 очко в рейтинг. Это позволит ей подняться сразу на 186 мест в рейтинге и стать 303-й ракеткой мира.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская триумфально выиграла турнир WTA, который также проходил в Гонконге.