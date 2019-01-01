Юная украинка триумфально выиграла теннисный турнир в Гонконге: опубликовано видео

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира China Tonghai Women’s в Гонконге. Она триумфально обыграла китаянку Ма Шуюэ, завоевав победу со счетом 6:4, 6:3, сообщает ONLINE.UA.
Финальный матч турнира в Гонконге между
Следует отметить, что победа в Гонконге стала для Лопатецкой
За победу в Гонконге Дарья Лопатецкая получит 51 очко в рейтинг. Это позволит ей подняться сразу на 186 мест в рейтинге и стать
Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская триумфально выиграла турнир WTA, который также проходил в Гонконге.