Оппозиция Сирии захватила в плен боевиков из России: опубликованы фото

Фото: flickr.com

Четверо боевиков, двое их которых граждане России, были захвачены в плен Сирийскими демократическими силами, которые ведут борьбу с терроризмом в стране при поддержке международной коалиции во главе с США.

Фото захваченных в плен боевиков были опубликованы на официальном сайте сирийской оппозиции, передает ONLINE.UA.

Подозреваемых в терроризме задержали в ходе спецоперации. Они могут быть причастны к организациям террактов на севере Сирии, в городе Эр-Ракке.

Среди попавших в плен к сирийской оппозиции боевиков присутствуют Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) — афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) — турок. К какой именно террористической группировке они принадлежат, в сообщении не указано.

Напомним, ранее Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и сообщил о полном выводе с территории этой страны американских войск. Госсекретарь США Майк Помпео также подтверждал, что в Сирии разгромлено 99% группировки ИГ.

Но после этого стало известно, что США поставили жесткий ультиматум по Сирии. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не станут выводить свои войска с северо-востока Сирии, если Турция не откажется от наступления на сирийских курдов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Турции ответили на ультиматум США. Там заявили, что Турция продолжит отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.