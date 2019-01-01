За уши никто никого тянуть не будет: Порошенко дал важное обещание украинцам

За уши никто никого тянуть не будет: Порошенко дал важное обещание украинцам

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — скріншот відео)

Украинский глава Петр Порошенко 13 января посетил Винницу, где в Спасо-Преображенском кафедральном соборе был представлен Томос об автокефалии. Он выступил перед местными жителями, которых призвал присоединиться к ПЦУ, но пообещав им, что за уши никто никого в новую церковь тянуть не будет, сообщает ONLINE.UA.

В своем выступлении Порошенко отметил, что Винниччина сегодня занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые приняли решение присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины. Он пообещал, что как гарант Конституции, будет защищать выбор каждого украинца, даже того, кто решит сохранить единство с московской церковью.

"Подчеркиваю, присоединиться свободно и самостоятельно, за уши в новую церковь никто никого тянуть не будет: ни власть, ни священники. Но если захочет кто-то сохранить... единство с московской церковью, это его выбор. И он себе сможет объяснить, почему он хочет в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев, нет проблем. И я, как президент, как гарант Конституции, буду защищать их выбор, но я так же, как и вся наша команда, буду защищать выбор тех, кто принял решение присоединиться к новой Поместной Автокефальной Православной Украинской церкви", — заявил Порошенко.

Напомним, 13 января в Винницу привезли Томос об атокефалии ПЦУ. По этому случаю в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы прошла торжественная литургия, которую провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экзарх Константинополя назвал условие признания ПЦУ патриархатом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, обіцянка, Украина, ПЦУ, автокефалия, Томос, Винница, видеоновости
Новости других СМИ
На Житомирщине первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ, несмотря на несогласие настоятеля
На Житомирщине первый приход УПЦ МП решил перей...
Москва хочет создать коридор в оккупированный Крым: названы новые цели Путина на Донбассе
Москва хочет создать коридор в оккупированный К...
Оппозиция Сирии захватила в плен боевиков из России: опубликованы фото
Оппозиция Сирии захватила в плен боевиков из Ро...
Скрывать нечего: Трамп рассказал о своих встречах с Путиным
Скрывать нечего: Трамп рассказал о своих встреч...
Будут санкции: немецкие компании получили письма от посла США с угрозами из-за "Северного потока-2"
Будут санкции: немецкие компании получили письм...
Эта война может затронуть всю Европу: главнокомандующий армии Литвы назвал наихудший сценарий на Донбассе
Эта война может затронуть всю Европу: главноком...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи