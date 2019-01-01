За уши никто никого тянуть не будет: Порошенко дал важное обещание украинцам

Петро Порошенко (фото — скріншот відео)

Украинский глава Петр Порошенко 13 января посетил Винницу, где в Спасо-Преображенском кафедральном соборе был представлен Томос об автокефалии. Он выступил перед местными жителями, которых призвал присоединиться к ПЦУ, но пообещав им, что за уши никто никого в новую церковь тянуть не будет, сообщает ONLINE.UA.

В своем выступлении Порошенко отметил, что Винниччина сегодня занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые приняли решение присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины. Он пообещал, что как гарант Конституции, будет защищать выбор каждого украинца, даже того, кто решит сохранить единство с московской церковью.

"Подчеркиваю, присоединиться свободно и самостоятельно, за уши в новую церковь никто никого тянуть не будет: ни власть, ни священники. Но если захочет кто-то сохранить... единство с московской церковью, это его выбор. И он себе сможет объяснить, почему он хочет в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев, нет проблем. И я, как президент, как гарант Конституции, буду защищать их выбор, но я так же, как и вся наша команда, буду защищать выбор тех, кто принял решение присоединиться к новой Поместной Автокефальной Православной Украинской церкви", — заявил Порошенко.

Напомним, 13 января в Винницу привезли Томос об атокефалии ПЦУ. По этому случаю в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы прошла торжественная литургия, которую провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экзарх Константинополя назвал условие признания ПЦУ патриархатом.