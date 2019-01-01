Москва хочет создать коридор в оккупированный Крым: названы новые цели Путина на Донбассе

Фото з відкритих джерел

В настоящее время Россия сконцентрировала свои силы на Мариупольском направлении, так как Азовское моря представляет особый интерес для Кремля. Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины, но прежде всего хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

С таким тервожным прогнозом выступил командующий ООС Сергей Наев в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

При этом Наев подчеркнул, что ситуация на Донбассе на сегодняшний день полностью контролируется украинской армией, хоть и остается сложной. По словам Наева, боевики сейчас не атакуют силы ООС, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт.

Командующий ООС подчеркнул, что из-за агрессии России возникают проблемы не только в Украине, но и в Европе. Он напомнил, что российские корабли и самолеты регулярно приближаются к границам Балтии, Скандинавии и Турции, а отношение Кремля к европейским странам, которые не согласны с политикой Путина, становится все жестче.

"В Европе именно Украина стоит на защите демократии и стабильности от российской агрессии", — считает Наев.

Он также подчеркнул, что завершить конфликт на Донбассе можно только политическим путем. Но к этому процессу должны прилагать усилия не только украинские власти, но все международное сообщество, которое способно поставить Россию на место.

Способствовать улучшению ситуации и прекращению кровопролития, по мнению Наева, может также миротворческая миссия ООН, но введенная на Донбасс только на тех условиях, которые предлагает Украина. Но российская сторона не хочет контроля российско-украинской границы митротворцами ООН, так как это ограничит возможности Кремля на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в обращении к жителям Донбасса Наев уверял, что ситуация на Донбассе сложная, но худшее уже позади. Украинским военным там все еще нелегко, но поводов для оптимизма и веры в победу сегодня есть больше, чем год назад.