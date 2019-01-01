Пожар на химзаводе в Калуше полностью потушен: уже известна причина возгорания

Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото — facebook.com)

В воскресенье, в 10:44 в Калуше на химзаводе полностью потушили пожар. В областной полиции сообщили, что он возник из-за нарушения правил безопасности, передает ONLINE.UA.

"13 января в 10:44 пожар в Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован", — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По факту пожара на химзаводе в Калуше открыто уголовное производство по статье 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего). Виновнику возникшего возгорания на заводе грозит до трех лет тюрьмы.

В полиции уточнили, что пожар на химзаводе в Калуше запретили тушить, так как была угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия. Известно, что факельное горение пирогаза происходило ориентировочно до 01:00 13 января, но процесс тления продолжался.

Ранее ONLINE.UA публиковал фото и видео пожара на химзаводе в Калуше, который возник вечером 12 января.