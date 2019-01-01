На Житомирщине первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ, несмотря на несогласие настоятеля

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В Житомирской области первый приход Московского патриархата решил присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины. Это решение приняли прихожане Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Малинского района, несмотря на то, что его настоятель не дал своего согласия, передает ONLINE.UA со ссылкой на местный сайт "ИнфоМалин".

На официальном сайте Житомирской епархии ПЦУ информация о переходе Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Малинского района пока отсутствует. Но эту информацию подтвердил в соцсети архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов).

Напомним, по состоянию на 11 января 2019 года к ПЦУ присоединились уже 47 приходов Московского патриархата. по данным карт Google, 16 приходских храмов и один кафедральный собор в Винницкой области, 8 храмов Хмельницкой области, во Львовской области — 5, в Волынской области — 3, в Черновицкой области — 3, в Тернопольской — 1, в Ровненской — 1, в Днепропетровской -1. В Киеве в ПЦУ перешли: Спасо-Преображенский собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко пообещал украинцам, что их никто за уши не будет тянуть в новую Православную церковь Украины.