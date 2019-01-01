Сохраним независимость страны: в Беларуси требуют запретить российские телеканалы

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Оппозиционеры Беларуси обратились к властям с требованием ограничить трансляцию российских телеканалов в стране, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны.

С таким требованием выступила оппозиционная партия "Белорусский народный фронт", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт партии.

В заявлении оппозиционеров указано, что из-за того, что росийские СМИ стали чаще говорить о союзном государстве России и Беларуси, в стране нужно принять конкретные меры противодействия российской пропаганде. Также они призвали граждан страны забыть русский язык, чтобы препятствовать информационным атакам РФ и сохранить независимость Беларуси.

"Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки "защищать русскоязычных", — пояснили свою позицию оппозиционеры.

Напомним, объединение России и Беларуси в союзное государство активно обсуждается на протяжении последних месяцев. С тревогой по этому поводу ранее вытсупал президент Беларуси Александр Лукашенко, заявлявший, что Белоруссия никогда не войдет в состав России и понятие "суверенитет" для его страны является святым.

Следует отметить, что союзный договор между Россией и Беларусью был подписан в 1996 году, а в 2000 году в силу вступило соглашение о создании Союзного государства. Документ подразумевает создание единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства, а также унификацию законодательства, государственной символики и валюты, создание единого парламента и других органов власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко предупреждал белорусов о непростых годах, в течение которых им придется столкнуться с новыми вызовами.