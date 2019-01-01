Под Харьковом пьяный отец выбросил из окна 5-летнего сына: подробности вопиющего инцидента

Фото: pixabay.com

В городе Чугуев Харьковской области в ночь с 12 на 13 января произошел вопиющий инцидент — пьяный отец выбросил из окна 4 этажа своего 5-летнего сына. Ребенок чудом выжил, но находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина.

Правоохранители уже задержали 40-летнего мужчину, который выбросил своего сына в окно. Он не отрицает своей вины, но заявляет, что сделал это не умышленно.

"Что касается отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросил ребенка в окно". Но из его рассказа, в тот вечер он умеренно употреблял алкоголь, может потому и приснился кошмар", — уточнил Аброськин.

По словам представителя Нацполиции, инцидент произошел в нормальной семье, которую соседи и окружающие характеризуют как благополучную. На учете в полиция эта семья не стоит.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За покушение на убийство сына мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что киберполиция задержала мужчину, который насиловал двух несовершеннолетних дочерей.