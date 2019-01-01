Крым - это Украина: Twitter попал в громкий дипломатический скандал

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Украинские дипломаты направили официальную жалобу в Twitter, за то, что в соцсети верифицировали профиль так называемого "представительства" Министерства иностранных дел России в оккупированном Симферополе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.

"Мы направили официальную жалобу в техподдержку Twitter. Это абсолютно неприемлемо — давать синюю отметку так называемому МИД России в оккупированном Крыму. Россия незаконно аннексировала Крым, военизировала его и грубо нарушила права людей. Twitter должен заблокировать это аккаунт", — говорится в сообщении украинских дипломатов.

Они подчеркнули, что профиль "российского МИД" в оккупированном Крыму должен быть заблокирован, а выдача разрешения на ведение подобных аккаунтов — абсолютно неприемлема.

Напомним, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. Известно, что админами групп соцсетей, направленных на манипуляцию общественного мнения в пользу Кремля, были украинцы, которых привлекли к "сотрудничеству" российские спецслужбы за вознаграждение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что телерадиокомпания из США CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный Крым — "российским".