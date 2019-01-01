Добровольное согласие на секс: в Украине развеяли мифы нашумевшего закона

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В Украине 11 января вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", которым усиливается ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие. Этот закон вызвал массу опасений у украинцев, в частности о необходимости получения письменного согласия от партнера на секс.

В Министерстве юстиции Украины опровергли наиболее распространенные мифы о нашумевшем законе, сообщает ONLINE.UA.

В частности, в ведомстве опровергли обязательное получение расписки партнера. Там указали, что в законе об этом речь не идет. Также там пояснили, что отныне изнасилованием могут считаться любые действия сексуального характера, совершенные без добровольного согласия потерпевшего лица. Опровергли в Минюсте и то, что с принятием этого закона в Украине будет сложно защищаться от обвинений в изнасиловании. В ведомстве напомнили, что в стране действует презумция невиновности.

Соответствующий пост в соцсети опубликовала также и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она объяснила, что означает согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование".

Напомним, революционные изменения в Уголовный кодекс ввели 11 января. Закон, ужесточающий ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие, был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими преступлениями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ужесточении наказания за неуплату алиментов и о противодействии домашнему насилию.