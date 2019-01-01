Зачем Россия стягивает в оккупированный Крым военную технику: что задумал Путин

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Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым, чтобы заблокировать доступ не только военным противникам, но и гуманитарных организаций и международных экспертов.

Об этом заявил министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

"Российская Федерация имеет мощный физический фактор, который она применяет для блокировки. В военной теории – это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому Россия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга",– пояснил Вадим Черныш.

Он напомнил, что уже в Джанкое оккупанты дополнительно развернули четыре ракетных комплекса С400. По словам главы МинВот, все это для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины. Эти действия Москвы свидетельствуют о военной угрозе со стороны России, которая при любых обстоятельствах будет влиять на движение кораблей в украинские порты.

Напомним, несколько дней назад в Минобороны РФ заявили, что на полигонах в оккупированном Крыму более 1000 военнослужащих соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота принимают участие в боевой подготовке. Кроме этого, за последний месяц российские военные развернули в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс "Бал", ракетный комплекс "Бастион" и С-400 "Триумф".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что командующий ООС Сергей Наев назвал новые цели Путина на Донбассе, которые заключаются в создании сухопутного коридора из Мариуполя в оккупированный Крым.