Взрыв в центре Парижа: под обломками нашли тело еще одного погибшего

Взрыв в центре Парижа: под обломками нашли тело еще одного погибшего

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Фото: twitter.com

Число погибших при взрыве в центре Парижа увеличилось до четырех. 13 января спасатели нашли под завалами тело погибшей женщины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Жертвами взрыва стали еще трое человек — туристка из Испании и двое пожарных. Кроме того, полсотни людей получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен рассказал, что на месте взрыва спасательную операцию проводили 30 пожарных, которые искали жертв, среди обломков и разбитых автомобилей. Также городские власти сообщили, что жителей 12 соседних домов, которые получили повреждения, пришлось эвакуировать. Нескольким десяткам семей предоставили временное жилье.

Следует отметить, что ранее стало известно, при взрыве в Париже пострадал украинец — пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв. Он получил незначительные повреждения.

Напомним, мощный взрыв в Париже прогремел утром 12 января в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Он был такой силы, что в близлежащих домах разбились окна, начался пожар. Причиной взрыва, по версии правоохранителей, стала утечка газа.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео с места взрыва в Париже, в результате которого пострадали более 50 человек.

Источник: ONLINE.UA Теги: Париж, взрыв, жертвы, погибшие, спасательная операция
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