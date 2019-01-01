Что станет с Солнцем после его смерти: обнародована неожиданная версия

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Через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед, которому будет подвергнуто наше светило.

Такую неожиданную версию обнародовала команда международных ученых из США, Канады и Великобритании, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Nature.

Ученые пояснили, что белые карлики являются завершающим этапом эволюции звезд главной последовательности, к которым относится Солнце. Следовательно, после смерти объем Солнца постепенно будет сжиматься и звезда начнет охлаждаться.

Чтобы узнать сроки превращения Солнца в гигантский кристалл, астрофизики проанализировали фотометрические и астрометрические данные, полученные космическим телескопом Gaia, о белых карликах, находящихся не дальше 326 световых лет от Солнца. Всего было изучено 15 109 объектов, для которых была определена температура и гравитация на поверхности, масса, а также состав атмосферы.

В ходе исследования было установлено, что для белых карликов характерна малая абсолютная звездная величина и несоответствие между возрастом и степенью остывания. Это открытие стало первым доказательством того, что белые карлики действительно переходят в твердое состояние. При этом первые предположения о превращении белых карликов в кристаллы были выдвинуты еще полвека назад.

Напомним, белыми карликами называют остатки "погибших" звезд относительно небольшой массы, которые не обладают собственными источниками энергии. Они появляются вследствие эволюции звезд с массой, не превышающей солнечную более чем в 10 раз.

Ранее ONLINE.UА публиковал фото Солнца, которое сделал космический аппарат Parker Solar Probe с рекордно близкого расстояния — 27 млн километров.