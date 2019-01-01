Штаб ООС: ситуация на Донбассе напряженная - есть раненые

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Ситуация на Донбассе начала обостряться: за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный получил ранения. В течение текущих суток оккупанты открывали огонь по позициям ОС в районе Новомихайловки, 1 военнослужащий ранен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреливали украинские позиции в районе н.п. Красногоровка, города Авдеевка, поселков Пески, Опытное, Лебединское, Гнутово и Березовое.

"В полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе н.п. Новгородское, из БМП-2 , крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия — на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской", — подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 13 января 4 оккупанты погибли и 3 получили ранения.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка", — сказано в сообщении.

14 января один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия готовит опасную провокацию на Донбассе, в которой планирует обвинить Украину.